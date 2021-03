உலக செய்திகள்

அரச குடும்பத்திற்கு எதிரான நடிகை மேகன் மார்கல் பேட்டி , மகளின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தந்தை மறுப்பு + "||" + Thomas Markle has had his say on Meghan and Harry's Oprah interview to defend himself and the Royal Family, who he says aren't racist, before laying into Harry claiming he had failed to properly support his daughter

அரச குடும்பத்திற்கு எதிரான நடிகை மேகன் மார்கல் பேட்டி , மகளின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தந்தை மறுப்பு