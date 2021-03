தேசிய செய்திகள்

உத்தரகண்ட் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்வேன்: முதல்வராக தேர்வான பின் திரத் சிங் ராவத் பேட்டி + "||" + Never imagined this, will make efforts to meet people's expectations: Uttarakhand CM-designate Tirath Singh Rawat

உத்தரகண்ட் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்வேன்: முதல்வராக தேர்வான பின் திரத் சிங் ராவத் பேட்டி