மாநில செய்திகள்

"தேர்தல் பிரசாரத்திற்கு சரக்கு வாகனங்களில் மக்களை அழைத்து செல்லக் கூடாது" - போக்குவரத்து துறையின் கூடுதல் தலைமை செயலாளர் உத்தரவு + "||" + "People should not be taken in trucks for election campaign" - Additional Secretary General of the Department of Transport

"தேர்தல் பிரசாரத்திற்கு சரக்கு வாகனங்களில் மக்களை அழைத்து செல்லக் கூடாது" - போக்குவரத்து துறையின் கூடுதல் தலைமை செயலாளர் உத்தரவு