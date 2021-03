மாநில செய்திகள்

ஊபா சட்டத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்தும் பாஜக-அதிமுக அரசுக்கு தேர்தலில் மக்கள் சரியான பாடம் புகட்டுவார்கள் - கே.எஸ்.அழகிரி + "||" + UAPA is abusing the law People will learn the right lesson in BJP-AIADMK government elections - KS Alagiri

ஊபா சட்டத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்தும் பாஜக-அதிமுக அரசுக்கு தேர்தலில் மக்கள் சரியான பாடம் புகட்டுவார்கள் - கே.எஸ்.அழகிரி