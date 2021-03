உலக செய்திகள்

அமெரிக்க நாடாளுமன்றம்: தேசிய பாதுகாப்பு படையின் பாதுகாப்பு மேலும் 2 மாதங்களுக்கு நீட்டிப்பு

Pentagon approves extending Guard deployment at US Capitol for 2 more months

