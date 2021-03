தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் மகாசிவராத்திரியை முன்னிட்டு புனித நீராடிய லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் + "||" + Millions of devotees across the country take holy bath on the eve of Mahasivarathri

நாடு முழுவதும் மகாசிவராத்திரியை முன்னிட்டு புனித நீராடிய லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள்