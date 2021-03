மாநில செய்திகள்

"அதிமுக கூட்டணியில் 12 தொகுதிகள் கேட்ட நிலையில், 6 தொகுதிகளை ஒதுக்குவதாக அதிமுக தெரிவித்துள்ளது " - ஜி.கே.வாசன் பேட்டி + "||" + In the AIADMK alliance After listening to 12 volumes, AIADMK has said it will allocate 6 constituencies Interview with GK Vasan

