உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் அனைவருக்கும் மே 1ந்தேதிக்கு முன் கொரோனோ தடுப்பூசி; அதிபர் அறிவிப்பு + "||" + Coronavirus vaccination for all in the US before May 1; Chancellor's announcement

அமெரிக்காவில் அனைவருக்கும் மே 1ந்தேதிக்கு முன் கொரோனோ தடுப்பூசி; அதிபர் அறிவிப்பு