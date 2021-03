மாநில செய்திகள்

25 நாட்கள் கடுமையாக உழைத்தால் 23 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறுவது உறுதி - தொண்டர்களுக்கு, டாக்டர் ராமதாஸ் கடிதம் + "||" + If you work hard for 25 days Winning all 23 constituencies is guaranteed To the volunteers, Dr. Ramdas letter

25 நாட்கள் கடுமையாக உழைத்தால் 23 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறுவது உறுதி - தொண்டர்களுக்கு, டாக்டர் ராமதாஸ் கடிதம்