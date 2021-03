தேசிய செய்திகள்

தடுப்பூசி உற்பத்தியில் இந்தியாவின் தன்னம்பிக்கை முழு உலகிற்கும் நன்மை பயக்கும் - பிரதமர் மோடி + "||" + Self reliance in Covid 19 vaccine manufacturing has proved beneficial PM Modi

தடுப்பூசி உற்பத்தியில் இந்தியாவின் தன்னம்பிக்கை முழு உலகிற்கும் நன்மை பயக்கும் - பிரதமர் மோடி