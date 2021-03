உலக செய்திகள்

எனது மகளுக்கு ஏதேனும் விபரீதம் நடந்தால் ராணுவமே பொறுப்பு: பாக். முன்னாள் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப் + "||" + If Anything Happens To Daughter Nawaz Sharif Targets Pak PM, Army

எனது மகளுக்கு ஏதேனும் விபரீதம் நடந்தால் ராணுவமே பொறுப்பு: பாக். முன்னாள் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப்