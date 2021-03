கிரிக்கெட்

வாகனம் ஓட்டிகளின் விழிப்புணர்வுக்கு விராட் கோலி ஆட்டமிழந்த நிகழ்வை சுட்டி காட்டிய போலீசார் + "||" + Police point to the incident in which Virat Kohli was knocked out to raise awareness among motorists

வாகனம் ஓட்டிகளின் விழிப்புணர்வுக்கு விராட் கோலி ஆட்டமிழந்த நிகழ்வை சுட்டி காட்டிய போலீசார்