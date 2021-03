மாநில செய்திகள்

தமிழக ஆறுகளை காக்க தமிழ்நாடு ஆறுகள் பாதுகாப்பு திட்டம் உருவாக்கப்படும் - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Tamil Nadu Rivers Protection Project will be developed to protect Tamil Nadu rivers - MK Stalin

தமிழக ஆறுகளை காக்க தமிழ்நாடு ஆறுகள் பாதுகாப்பு திட்டம் உருவாக்கப்படும் - மு.க.ஸ்டாலின்