சட்டசபை தேர்தல் - 2021

கூட்டணியில் இருந்து தேமுதிக வெளியேறியதால் நிச்சயமாக எங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை-முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + departure of DMDK from the alliance certainly had no effect on us chief Minister Edappadi Palanisamy

கூட்டணியில் இருந்து தேமுதிக வெளியேறியதால் நிச்சயமாக எங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை-முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி