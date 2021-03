தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவால் உயிரிழந்த மருத்துவமனை லேப் டெக்னீசியன் குடும்பத்திற்கு ரூ.1 கோடி நிவாரணம் அளித்தார் டெல்லி முதல்மந்திரி + "||" + Delhi Chief Minister gave Rs 1 crore relief amount to the family of Lab technician at Hindu Rao Hospital who lost his life due to Coronavirus

