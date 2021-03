தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய மாநிலத்தை தொடர்ந்து மத்திய பிரதேசத்திலும் விரைவில் ஊரடங்கு -முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் எச்சரிக்கை + "||" + Night curfew likely in Bhopal and Indore, says CM Shivraj Singh Chouhan

மராட்டிய மாநிலத்தை தொடர்ந்து மத்திய பிரதேசத்திலும் விரைவில் ஊரடங்கு -முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் எச்சரிக்கை