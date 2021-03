கிரிக்கெட்

மிதாலிராஜ் சாதனையில் மற்றொரு மைல்கல்; ஒரு நாள் போட்டியில் 7 ஆயிரம் ரன்களை எட்டினார் + "||" + Another milestone in Mithaliraj’s achievement; Reached 7 thousand runs in one day match

