தேசிய செய்திகள்

வங்கிகளை தனியார் மயமாக்குவது என்பது மிகப்பெரிய தவறு - ரகுராம் ராஜன் + "||" + Bank Strike: A “Huge Mistake” to Sell PSU Banks to Companies, says Workers Planning a Strike, Raghuram Rajan

வங்கிகளை தனியார் மயமாக்குவது என்பது மிகப்பெரிய தவறு - ரகுராம் ராஜன்