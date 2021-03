தேசிய செய்திகள்

நோட்டா வாக்கு அதிகமாக இருந்தால் தேர்தல் ரத்து செய்யக்கோரி வழக்கு - தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு + "||" + Supreme Court Seeks Reply From Election Commission and Government on Nota Case

நோட்டா வாக்கு அதிகமாக இருந்தால் தேர்தல் ரத்து செய்யக்கோரி வழக்கு - தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு