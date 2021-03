உலக செய்திகள்

சீனாவில் 24 வகையான வவ்வால் கொரோனா வைரசுகள்; சர்வதேச விஞ்ஞானிகள் குழு அதிர்ச்சி + "||" + 24 types of bat corona viruses in China; International team of scientists shocked

