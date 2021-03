தேசிய செய்திகள்

ஜின்னாவின் பாதையில் ராகுல் காந்தி நடக்கிறார் - சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான் + "||" + Rahul Gandhi is not walking the path of (Mahatma) Gandhi, he is walking the path of Jinnah. Shivraj Singh Chouhan

ஜின்னாவின் பாதையில் ராகுல் காந்தி நடக்கிறார் - சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான்