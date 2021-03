உலக செய்திகள்

ஆக்ஸ்போர்டு தடுப்பூசி பாதுகாப்பு மிகுந்தது; அஸ்ட்ராஜெனேகா நிறுவனம் + "||" + No Evidence Of Increased Blood Clot Risk From Vaccine, Says AstraZeneca

ஆக்ஸ்போர்டு தடுப்பூசி பாதுகாப்பு மிகுந்தது; அஸ்ட்ராஜெனேகா நிறுவனம்