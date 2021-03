உலக செய்திகள்

சீனா நிறுவனங்கள் மீது தாக்குதல்: மியான்மரில் 6 நகரங்களில் ராணுவ சட்டம் அமல் நேற்றைய வன்முறையில் 20 பேர் பலி + "||" + At Least 20 Dead In Myanmar Crackdown: Monitor

