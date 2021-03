மாநில செய்திகள்

நான் அரசியல் பாடம் யாரிடமும் கற்கவில்லை; மக்கள் மனதை படித்தவன் - கமல்ஹாசன் + "||" + I never learned a political lesson from anyone; studied the minds of the people Kamalhasan

நான் அரசியல் பாடம் யாரிடமும் கற்கவில்லை; மக்கள் மனதை படித்தவன் - கமல்ஹாசன்