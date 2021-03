உலக செய்திகள்

கொரோனாவின் 3-வது அலை நாட்டில் பரவியிருப்பதாக பிரான்ஸ் அரசு தகவல் + "||" + France says it has entered third #COVID19 wave,

