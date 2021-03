மாவட்ட செய்திகள்

எவ்வித அறிகுறியும் இன்றி பரவும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று-மருத்துவ கல்வி இயக்குனர் டாக்டர் நாராயணபாபு தகவல் + "||" + Director of Medical Education Dr. Narayana Babu said that the corona virus is spreading without any symptoms.

