தேசிய செய்திகள்

கடந்த 2 ஆண்டுகளில் வங்காளதேசத்தில் இருந்து இந்தியாவுக்குள் 1045 ஊடுருவல் சம்பவங்கள் - உள்துறை அமைச்சகம் தகவல் + "||" + Ministry of Home Affairs shared the number of infiltration from neighbouring countries during the last two years

கடந்த 2 ஆண்டுகளில் வங்காளதேசத்தில் இருந்து இந்தியாவுக்குள் 1045 ஊடுருவல் சம்பவங்கள் - உள்துறை அமைச்சகம் தகவல்