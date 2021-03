தேசிய செய்திகள்

சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த நபருக்கு மரணதண்டனை - புகார் அளிக்கப்பட்ட 27 நாட்களில் தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிமன்றம் + "||" + POCSO court announced death penalty for a man who had raped a minor girl

