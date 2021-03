தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட கொரோனா தடுப்பூசிகள் 72 நாடுகளுக்கு வினியோகம் - வெளியுறவு மந்திரி தகவல் + "||" + Distribution of Corona Vaccines Made in India to 72 Countries - Foreign Minister Information

