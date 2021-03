தேசிய செய்திகள்

ஏழைகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசியை இலவசமாக போட வேண்டும் - மாயாவதி கோரிக்கை + "||" + The corona vaccine should be given free to the poor Mayawati request

