தேசிய செய்திகள்

என்.ஆர்.சி-யை நாடு முழுவதும் அமல்படுத்த முடிவா? மத்திய அரசு விளக்கம் + "||" + No decision yet on nationwide NRC, govt tells Rajya Sabha

என்.ஆர்.சி-யை நாடு முழுவதும் அமல்படுத்த முடிவா? மத்திய அரசு விளக்கம்