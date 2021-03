தேசிய செய்திகள்

ஜனநாயகத்தை பா.ஜனதா விலைபொருளாக மாற்றிவிட்டது - முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயன் குற்றச்சாட்டு + "||" + The BJP has turned democracy into a commodity - First Minister Pinarayi Vijayan accuses

ஜனநாயகத்தை பா.ஜனதா விலைபொருளாக மாற்றிவிட்டது - முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயன் குற்றச்சாட்டு