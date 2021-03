உலக செய்திகள்

பாரிஸ் உள்பட சில பகுதிகளில் கட்டுப்பாடுகளை அதிகரிக்க பிரான்ஸ் அரசு முடிவு + "||" + France poised to impose tougher COVID-19 curbs on Paris, other regions

