மாநில செய்திகள்

மக்களின் எந்த கோரிக்கையையும் அ.தி.மு.க. நிறைவேற்றவில்லை - திமுக எம்.பி. கனிமொழி + "||" + The AIADMK will Not executed any demand of the people DMK MP KaniMozhi

மக்களின் எந்த கோரிக்கையையும் அ.தி.மு.க. நிறைவேற்றவில்லை - திமுக எம்.பி. கனிமொழி