தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசியை ஏற்றுமதி செய்வதில் அரசு அதிக கவனம் செலுத்துகிறது; காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு + "||" + Covid vaccination not going properly, govt focusing more on export: Cong

கொரோனா தடுப்பூசியை ஏற்றுமதி செய்வதில் அரசு அதிக கவனம் செலுத்துகிறது; காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு