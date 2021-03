தேசிய செய்திகள்

கோவிஷீல்டு தடுப்பூசியால் கவலைக்குரிய விளைவுகள் எதுவும் இல்லை - மத்திய அரசு விளக்கம் + "||" + There are no worrying effects of the Govshield vaccine in India - Federal Government Interpretation

