தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய அரசு அலுவலகங்களில் பணியின் போது அரசு ஊழியர்கள் ஜீன்ஸ் அணியலாம் டி-சர்ட்டுக்கு தடை + "||" + Maha govt says jeans OK at office, but not T-shirt

மராட்டிய அரசு அலுவலகங்களில் பணியின் போது அரசு ஊழியர்கள் ஜீன்ஸ் அணியலாம் டி-சர்ட்டுக்கு தடை