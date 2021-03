தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு-டெல்லி விமானத்தில் முறையாக முக கவசம் அணியாத 4 பயணிகள் பாதுகாவலர்களிடம் ஒப்படைப்பு + "||" + our flyers on board Jammu-Delhi flight handed over to cops for refusing to wear face mask

ஜம்மு-டெல்லி விமானத்தில் முறையாக முக கவசம் அணியாத 4 பயணிகள் பாதுகாவலர்களிடம் ஒப்படைப்பு