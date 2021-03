தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் உருமாறிய கொரோனா தொற்றால் 400 பேர் பாதிப்பு + "||" + The total number of cases with UK, South Africa and Brazil variants of the COVID19 virus in India as of date is 400: Ministry of Health

இந்தியாவில் உருமாறிய கொரோனா தொற்றால் 400 பேர் பாதிப்பு