மாநில செய்திகள்

நிர்பயா திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை முழுமையாக பயன்படுத்தாதது ஏன்? - சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி + "||" + Why not fully utilize the funds allocated to Tamil Nadu under the Nirbhaya scheme? - Chennai High Court Question

நிர்பயா திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை முழுமையாக பயன்படுத்தாதது ஏன்? - சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி