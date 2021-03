தேசிய செய்திகள்

சரக்கு லாரி ஓட்டியவருக்கு ஹெல்மெட் அணியவில்லை என கூறி ரூ.1,000 அபராதம் + "||" + The driver of the truck was fined Rs 1,000 for not wearing a helmet

