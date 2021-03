தேசிய செய்திகள்

தடுப்பூசி போட தகுதியற்றவர் பட்டியலை உருவாக்க வேண்டும்: டெல்லி முதல் மந்திரி + "||" + Make a list of those who are not eligible to be vaccinated: Delhi CM

தடுப்பூசி போட தகுதியற்றவர் பட்டியலை உருவாக்க வேண்டும்: டெல்லி முதல் மந்திரி