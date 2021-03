தேசிய செய்திகள்

நேரடி சுங்கச்சாவடிகள் முழுவதும் அகற்றப்பட்டு, ஜிபிஎஸ் மூலம் சுங்கக்கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் - நிதின்கட்கரி + "||" + Physical toll booths to be removed, GPS-based collection within 1 year: Nitin Gadkari

