தேசிய செய்திகள்

தேசவிரோத காரியங்களுக்கு சமூக வலைத்தளங்களை தவறாக பயன்படுத்த அனுமதிக்க மாட்டோம் - மத்திய அரசு எச்சரிக்கை + "||" + We will not allow the misuse of social networking sites for anti-national activities - Federal Warning

தேசவிரோத காரியங்களுக்கு சமூக வலைத்தளங்களை தவறாக பயன்படுத்த அனுமதிக்க மாட்டோம் - மத்திய அரசு எச்சரிக்கை