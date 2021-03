தேசிய செய்திகள்

அயோத்தி ராமர் கோயிலுக்காக உலகின் மிகப்பெரிய பூட்டை தயாரிக்கும் வயதான தம்பதியினர் + "||" + old couple has made a lock weighing over 300 kg with brass and iron in Aligarh, Uttar Pradesh.

