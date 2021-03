மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் மது கடைகளைகளை மூட உத்தரவிடக்கோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்றத்தில் முறையீடு + "||" + Petition filed in Chennai High Court to Close Tasmac in TamilNadu on the Raise of Covid cases

தமிழகத்தில் மது கடைகளைகளை மூட உத்தரவிடக்கோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்றத்தில் முறையீடு