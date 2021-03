உலக செய்திகள்

கர்ப்பிணி பெண்ணை கொலை செய்து அவரது வயிற்றில் இருந்த குழந்தையை திருடிய பெண் + "||" + Eight-month pregnant mother, 21, is killed after baby is cut out of her womb in horrific attack at her home in Brazil

கர்ப்பிணி பெண்ணை கொலை செய்து அவரது வயிற்றில் இருந்த குழந்தையை திருடிய பெண்