தேசிய செய்திகள்

தடுப்பூசி செலுத்தும்பணி தொடங்கப்பட்ட பின்னர் கொரோனா குறித்து மக்கள் கவனக்குறைவாக உள்ளனர் - ஹேமமாலினி எம்.பி. + "||" + People have become more careless after vaccination has started says Hema Malini

தடுப்பூசி செலுத்தும்பணி தொடங்கப்பட்ட பின்னர் கொரோனா குறித்து மக்கள் கவனக்குறைவாக உள்ளனர் - ஹேமமாலினி எம்.பி.