மாநில செய்திகள்

தேர்தலையொட்டி அறிவித்த திட்டங்கள் அனைத்தும் எங்கள் ஆட்சி அமைந்த பிறகு 100 நாட்களுக்குள் நிறைவேற்றப்படும் - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ + "||" + All the plans announced for the elections will be implemented within 100 days after the formation of our government - Minister Kadambur Raju

தேர்தலையொட்டி அறிவித்த திட்டங்கள் அனைத்தும் எங்கள் ஆட்சி அமைந்த பிறகு 100 நாட்களுக்குள் நிறைவேற்றப்படும் - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ