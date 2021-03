தேசிய செய்திகள்

‘மக்களிடையே பிளவை ஏற்படுத்த பா.ஜ.க. வெறுப்புணர்வை ஊக்குவிக்கிறது’ - ராகுல் காந்தி + "||" + The BJP wants to divide the people. Encourages hatred - Rahul Gandhi

